JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Selamat, BULOG Raih Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing 2026

Kamis, 07 Mei 2026 – 10:14 WIB
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani saat menerima penghargaan yang diraih Perum BULOG sebagai pemenang kategori BUMN Key Elements of Marketing Sektor Industri Pangan dan Pupuk di ajang BUMN Entrepreneurial Marketing 2026. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan pada ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) 2026 yang diselenggarakan dalam rangkaian Jakarta Marketing Week 2026.

Dalam ajang tersebut, Perum BULOG berhasil meraih Pemenang Kategori BUMN Key Elements of Marketing Sektor Industri Pangan dan Pupuk sebagai bentuk pengakuan atas keunggulan kinerja perusahaan dalam strategi pemasaran, pengelolaan brand, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif.

Penghargaan ini diberikan MarkPlus Inc sebagai penyelenggara yang secara konsisten mengapresiasi kinerja BUMN/BUMD dalam membangun daya saing melalui pendekatan pemasaran yang inovatif dan berorientasi pada pelanggan.

Penilaian dalam BEMA 2026 mengacu pada konsep pemasaran modern yang dikembangkan Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya, meliputi tiga aspek utama, yaitu Key Elements of Marketing, Tech-Marketing, dan Entrepreneurial Marketing.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos., S.H., M.Han. yang hadir menerima penghargaan ini menyampaikan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan BULOG dalam mendorong transformasi bisnis dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan kinerja pemasaran, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (7/5).

Bulog  Ahmad Rizal Ramdhani  Penghargaan  BUMN Entrepreneurial Marketing  BUMN  hermawan kartajaya 
