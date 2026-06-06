Selamat! Cipta Kridatama Raih Gold Winner IMSA 2026, Catat 42,2 Juta Jam Kerja-Zero Fatality

jpnn.com, JAKARTA - Keandalan perusahaan tambang tidak hanya diukur dari besarnya volume pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari disiplin menjaga keselamatan dan kontribusinya bagi komunitas sekitar.

Health, Safety, and Environment (HSE) yang kuat dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah kini menjadi cermin kualitas tata kelola sekaligus tanggung jawab moral korporasi.

Berkat keberhasilan dalam mengelola keselamatan dan keberlanjutan di wilayah operasinya, PT Cipta Kridatama meraih Gold Winner kategori Keselamatan Operasi Pertambangan pada Indonesia Mining Services Award (IMSA) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) di Bali, belum lama ini.

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Dalam momentum berbeda, anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM) ini juga membawa pulang predikat TOP CSR Awards 2026 Star 3 dari Majalah TOPBusiness atas kiprah program tanggung jawab sosial yang dinilai berdampak nyata bagi masyarakat.

Dua penghargaan itu menandai bahwa daya saing CK tidak hanya ditopang produktivitas operasi, tetapi juga disiplin tata kelola, budaya keselamatan, dan keberlanjutan program sosial.

Di sektor jasa pertambangan, kombinasi ini kian penting ketika pelaku usaha dituntut menjaga keandalan operasi sekaligus menghadirkan manfaat terukur di sekitar wilayah kerja.

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Pada penilaian IMSA 2026, kekuatan CK tercermin dari capaian keselamatan yang terukur. Sepanjang 2025, CK membukukan 42.197.090 jam kerja, mempertahankan zero fatality selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023, serta mencatat frequency rate yang tetap berada di bawah ambang batas industri.

Empat site operasional CK di Sumatra dan Kalimantan juga menerima penghargaan Zero Accident pada 2025, menegaskan bahwa disiplin keselamatan dijalankan konsisten di lapangan.