Selamat dari Degradasi, PSIM Siap Ganggu Ambisi Juara Persib

jpnn.com - Status aman dari degradasi jadi bensin tambahan bagi PSIM Yogyakarta. Laskar Mataram datang ke markas Persib Bandung dengan mental lepas, penuh percaya diri, dan motivasi tinggi untuk membuat kejutan besar.

Bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan ke-31 BRI Super League, Senin (4/5/2026), PSIM berada dalam kondisi psikologis terbaiknya. Target utama bertahan di kasta tertinggi sudah tercapai, dan kini tekanan sepenuhnya beralih ke tuan rumah yang sedang memburu gelar.

"Tidak perlu memotivasi pemain untuk laga seperti ini. Sejak awal musim kami memulai dengan sangat baik. Target awal kami adalah tidak terdegradasi dan karena hasil laga Solo kemarin, kami secara resmi bertahan di kasta tertinggi," ungkap pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel.

Ia menegaskan timnya tetap menjalani persiapan dengan serius meski waktu pemulihan sangat singkat. Namun, ia memastikan kondisi tersebut tak mengganggu fokus tim.

"Persiapannya bagus. Memang jedanya pendek, tapi kami tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada alasan untuk menurunkan standar," ujar Van Gastel.

Ia mengaku sama sekali tidak tertekan menghadapi Persib. Sebaliknya, bermain tanpa beban di hadapan puluhan ribu suporter Persib menjadi panggung ideal untuk unjuk kemampuan.

"Soal motivasi jika Anda bermain di stadion seperti ini, sama seperti saat melawan Persija di hadapan 55 ribu orang dan sekarang di sini 30 ribu jika saya masih harus memotivasi mereka lebih baik saya berhenti dari pekerjaan saya atau pemain saya yang harus berhenti bermain. Ini adalah laga impian dengan banyak penonton," tambahnya.

Van Gastel pun mengakui kualitas Persib sebagai salah satu tim terbaik di Indonesia, terutama dari sisi individu pemain. Namun, ia menolak terintimidasi.