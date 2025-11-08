Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Selamat Datang Suzuki Satria Pro dan F150, Harga Rp 30 Jutaan

Sabtu, 08 November 2025 – 11:44 WIB
Selamat Datang Suzuki Satria Pro dan F150, Harga Rp 30 Jutaan - JPNN.COM
Peluncuran Suzuki Satria Pro & F150 di Sirkuit Sentul, Bogor, Sabtu (8/11). Foto: ridho

jpnn.com, SENTUL - Setelah lama dinanti, PT. Suzuki Indomobil Motor (SIM) akhirnya merilis generasi terbaru dari motor legendaris mereka — Satria.

Hadir dalam dua model—Satria F150 dan Satria Pro, masing-masing dengan tawaran fitur dan harga yang bikin penasaran para pencinta kecepatan.

Varian tertinggi, Satria Pro, dibanderol Rp 34,9 juta (on the road DKI Jakarta).

Baca Juga:

Sementara itu, versi regulernya, Satria F150, punya harga lebih ramah di kantong Rp 31 juta.

Sebagai perbandingan, rival terdekatnya, Honda Sonic 150R, masih bertahan di kisaran Rp 28 juta–Rp 29,1 juta.

Dengan selisih harga sekitar Rp 3 juta, Suzuki rupanya tak sekadar menambah embel-embel “Pro”.

Baca Juga:

Sport bike anyar itu dijejali segudang fitur baru yang tak cuma memanjakan mata, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengendara.

Fiturnya Bukan Gimmick

Hadir dalam dua model—Satria F150 dan Satria Pro, masing-masing dengan tawaran fitur dan harga yang bikin penasaran para pencinta kecepatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki  Suzuki Satria F150  Suzuki Satria Pro  harga Suzuki Satria  spesifikasi Suzuki Satria 
BERITA SUZUKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp