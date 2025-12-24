Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Selamat, Diana Dewi Terima Penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi & UMKM

Rabu, 24 Desember 2025 – 16:12 WIB
Selamat, Diana Dewi Terima Penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi & UMKM
Ketua Umum KADIN DKI Jakarta dan juga Founder PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi meraih penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM dari tvOne. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum KADIN DKI Jakarta dan juga Founder PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi meraih penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM dari tvOne.

Penghargaan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Ibu melalui program Talkshow Spesial yang mengangkat kisah inspiratif perempuan Indonesia yang berkontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi Diana Dewi dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui pemberdayaan UMKM, komunitas usaha, dan peran perempuan dalam ekosistem bisnis.

Selama ini, Diana Dewi dikenal aktif membangun kolaborasi lintas sektor untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan berdaya saing.

“Di balik peran sebagai ibu dan perempuan, ada kekuatan besar untuk menggerakkan ekonomi. Ketika perempuan diberi ruang, akses, dan kepercayaan, dampaknya bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Diana Dewi.

Talkshow Spesial Hari Ibu yang digelar tvOne menyoroti peran perempuan yang melampaui batas formal, menghadirkan kisah-kisah inspiratif tentang kepemimpinan, ketulusan, dan keberanian mengambil peran strategis di tengah tantangan ekonomi.

Momen ini menjadi ruang refleksi bahwa kontribusi perempuan tidak berhenti pada ranah domestik, melainkan hadir sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi.

Diana Dewi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pengakuan personal, melainkan simbol semangat kolektif para perempuan Indonesia yang terus berjuang di sektor ekonomi, khususnya UMKM.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta dan juga Founder PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi meraih penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM.

