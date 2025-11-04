Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Selamat, Didimax Raih Peringkat Top 3 Best Broker JFX Oktober 2025

Selasa, 04 November 2025 – 00:00 WIB
Selamat, Didimax Raih Peringkat Top 3 Best Broker JFX Oktober 2025 - JPNN.COM
Perusahaan Didimax Berjangka membangun pusat Edukasi Trading Forex Gratis di Bandung. Foto: Didimax

jpnn.com, JAKARTA - Didimax mengumumkan pencapaian sebagai salah satu Pialang Terbaik (Top 3 Broker) dengan volume transaksi tertinggi di Oktober 2025.

Penilaian itu diberikan oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Jakarta Futures Exchange (JFX), menempatkan Didimax dalam peringkat ketiga dengan volume transaksi tertinggi dari seluruh Pialang Berjangka yang beroperasi di bawah naungan JFX dan KBI.

"Lebih dari itu, Didimax mencatat pencapaian luar biasa dengan volume transaksi sepanjang Oktober 2025 sebesar hampir 200.000 lot," ungkap Yadi Supriyadi selaku Komisari Utama PT Didi Max Berjangka dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Yadi Supriyadi kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada Didimax.

Menurutnya, pencapaian itu menegaskan posisi Didimax sebagai pialang berjangka terpercaya yang selalu konsisten memberikan layanan edukasi profesional bagi nasabah di seluruh Indonesia.

Bukan hanya sebuah perusahaan pialang, Didimax menempatkan posisi sebagai tempat belajar trading terbaik bagi kalangan awam, dengan berfokus kepada edukasi dan literasi nasabah.

Baca Juga:

"Kami terus berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi dan menghadirkan layanan terbaik dan memastikan setiap nasabah mendapatkan keamanan," tambahnya.

Yadi Supriyadi itu lantas menyampaikan sejumlah kelebihan Broker Didimax, di antaranya:

Didimax mengumumkan pencapaiannya sebagai salah satu Pialang Terbaik (Top 3 Broker) dengan volume transaksi tertinggi di Oktober 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Didimax  Broker Didimax  Didimax berjangka  Didimax Group 
BERITA DIDIMAX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp