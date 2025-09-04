Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Food

Selamat, FiberCreme Raih Top Brand Award 2025 Kategori Creamer Powder

Kamis, 04 September 2025 – 12:12 WIB
Perwakilan FiberCreme saat menerima Top Brand Award 2025 untuk kategori Creamer Powder di The Imperial Ballroom, Intercontinental Bali Resort, Jimbaran. Foto: Dok. FiberCreme

jpnn.com, JAKARTA - FiberCreme, produk unggulan dari PT Lautan Natural Krimerindo, kembali menorehkan prestasi membanggakan yakni meraih Top Brand Award 2025 untuk kategori Creamer Powder.

Penghargaan bergengsi tersebut menjadi bukti nyata kepercayaan konsumen terhadap kualitas, inovasi, dan konsistensi FiberCreme dalam menghadirkan produk krimer yang memenuhi standar tertinggi.

Adapun ajang Top Brand Award 2025 digelar pada pertengahan Agustus 2025 di The Imperial Ballroom, Intercontinental Bali Resort, Jimbaran dengan mengusung tema Respectful Brand.

Tema tersebut menekankan pentingnya sebuah merek untuk terus relevan, peduli, dan dipercaya pelanggan di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks.

Tahun ini, penyelenggaraan menyoroti brand-brand yang tidak hanya berjaya secara komersial, tetapi juga berhasil menjaga loyalitas konsumen melalui kualitas produk, inovasi, dan tanggung jawab sosial.

Prestasi tersebut menegaskan posisi FiberCreme sebagai salah satu krimer pilihan utama masyarakat Indonesia, yang mendukung gaya hidup modern dengan produk berkualitas tinggi.

FiberCreme hadir sebagai solusi krimer yang tidak hanya lezat dan creamy, tetapi juga mendukung kesehatan dan keseimbangan nutrisi, sejalan dengan tren konsumen yang semakin cerdas dalam memilih produk makanan dan minuman.

“Penghargaan Top Brand ini merupakan bukti nyata kepercayaan konsumen terhadap FiberCreme. Kami bangga dapat terus menghadirkan produk berkualitas tinggi yang menciptakan pengalaman istimewa bagi konsumen di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menjaga standar terbaik dalam setiap produk yang kami hadirkan," ungkap Juwono Hartanto, Direktur Komersial PT Lautan Natural Krimerindo dalam keterangan resmi.

