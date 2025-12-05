Selamat! INDODAX Raih Disway Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX menerima penghargaan Anugerah Brand Populer Indonesia untuk kategori Jasa Keuangan (Crypto Exchange) yang diberikan kepada brand-brand paling populer berdasarkan hasil survei nasional yang melibatkan 19.000 responden di 20 kota besar di Indonesia dalam acara Disway Award 2025.

Disway Awards 2025 merupakan ajang apresiasi yang diinisiasi Disway Group bekerja sama dengan Infovesta Utama sebagai lembaga riset independen.

Survei dilakukan menggunakan metode multistage area random sampling untuk mengukur top of mind awareness, atau merek pertama yang muncul di benak responden saat kategori produk disebutkan. Hanya brand yang meraih sedikitnya 70 persen pilihan responden yang berhak menerima penghargaan.

Founder DISWAY, Dahlan Iskan menuturkan penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi bagian dari upaya memperkuat posisi brand lokal Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

“Indonesia harus punya semakin banyak brand yang terkenal secara global. Membangun brand itu perjuangan yang tidak mudah, dan itu harus dihargai,” ujar Dahlan.

Vice President INDODAX, Antony Kusuma, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap INDODAX sebagai platform crypto exchange yang aman, kredibel, dan relevan bagi para pengguna di Indonesia. Pengakuan berbasis riset ini semakin menguatkan komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang berstandar tinggi,” jelas Antony.

Dia menambahkan penghargaan ini juga menjadi dorongan bagi INDODAX untuk terus memperluas literasi dan edukasi aset kripto melalui berbagai program, termasuk Indodax Academy.