Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Bitcoin

Selamat! INDODAX Raih Disway Award 2025

Jumat, 05 Desember 2025 – 21:51 WIB
Selamat! INDODAX Raih Disway Award 2025 - JPNN.COM
Vice President INDODAX Antony Kusuma. Foto dok Indodax

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX menerima penghargaan Anugerah Brand Populer Indonesia untuk kategori Jasa Keuangan (Crypto Exchange) yang diberikan kepada brand-brand paling populer berdasarkan hasil survei nasional yang melibatkan 19.000 responden di 20 kota besar di Indonesia dalam acara Disway Award 2025.

Disway Awards 2025 merupakan ajang apresiasi yang diinisiasi Disway Group bekerja sama dengan Infovesta Utama sebagai lembaga riset independen.

Survei dilakukan menggunakan metode multistage area random sampling untuk mengukur top of mind awareness, atau merek pertama yang muncul di benak responden saat kategori produk disebutkan. Hanya brand yang meraih sedikitnya 70 persen pilihan responden yang berhak menerima penghargaan.

Baca Juga:

Founder DISWAY, Dahlan Iskan menuturkan penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi bagian dari upaya memperkuat posisi brand lokal Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

“Indonesia harus punya semakin banyak brand yang terkenal secara global. Membangun brand itu perjuangan yang tidak mudah, dan itu harus dihargai,” ujar Dahlan.

Vice President INDODAX, Antony Kusuma, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

Baca Juga:

“Penghargaan ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap INDODAX sebagai platform crypto exchange yang aman, kredibel, dan relevan bagi para pengguna di Indonesia. Pengakuan berbasis riset ini semakin menguatkan komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang berstandar tinggi,” jelas Antony.

Dia menambahkan penghargaan ini juga menjadi dorongan bagi INDODAX untuk terus memperluas literasi dan edukasi aset kripto melalui berbagai program, termasuk Indodax Academy.

Penghargaan ini menjadi momentum strategis bagi INDODAX untuk memperkuat posisi sebagai crypto exchange terbesar di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indodax  PT Indodax Nasional Indonesia  crypto  Penghargaan 
BERITA INDODAX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp