Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Selamat, Juru Masak Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa Papua Dapat Sertifikat Chef

Kamis, 13 November 2025 – 16:35 WIB
Selamat, Juru Masak Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa Papua Dapat Sertifikat Chef - JPNN.COM
Juru masak dari Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa berhasil mendapatkan sertifikasi chef dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Foto: dok sumber

jpnn.com, PAPUA - Untuk pertama kalinya di Papua, seorang juru masak dari Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa berhasil mendapatkan sertifikasi chef dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas inisiatif perkumpulan dapur MBG di Yapen.

Salah satu peserta adalah Santi Abaa, warga asli Kampung Barawaikap, yang menjadi peserta pelatihan dan sertifikasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Fardan, Serui, dan diikuti oleh sejumlah tenaga dapur dan pengelola gizi dari berbagai daerah di Papua.

Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan upaya meningkatkan kompetensi tenaga dapur dalam menyediakan makanan bergizi dan aman konsumsi, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Baca Juga:

Melalui program ini, para juru masak tidak hanya diajarkan teknik profesional, tetapi juga pemahaman tentang standar gizi dan keamanan pangan sesuai ketentuan nasional.

Santi Abaa, relawan Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari program ini.

“Saya tidak menyangka bisa ikut sertifikasi resmi seperti ini. Biasanya kami hanya masak untuk kegiatan sosial, tapi sekarang saya belajar tentang standar gizi dan cara menyajikan makanan dengan lebih profesional. Semoga pengalaman ini bisa saya bagikan ke teman-teman di kampung,” ujar Santi.

Baca Juga:

Sementara itu, Ketua Yayasan Kitong Bisa, Miraldo Jeftason, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian ini.

“Pencapaian Santi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat Papua bisa dilakukan dari hal-hal sederhana, seperti dapur sosial. Kami percaya, ketika masyarakat dibekali keterampilan dan pengakuan resmi, mereka bisa menjadi motor perubahan di lingkungannya sendiri,” ungkap Miraldo.

Santi Abaa, relawan Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari program ini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  makan bergizi gratis  Papua  Yayasan Kitong Bisa  juru masak  Chef 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp