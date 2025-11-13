Selamat, Juru Masak Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa Papua Dapat Sertifikat Chef

jpnn.com, PAPUA - Untuk pertama kalinya di Papua, seorang juru masak dari Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa berhasil mendapatkan sertifikasi chef dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas inisiatif perkumpulan dapur MBG di Yapen.

Salah satu peserta adalah Santi Abaa, warga asli Kampung Barawaikap, yang menjadi peserta pelatihan dan sertifikasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Fardan, Serui, dan diikuti oleh sejumlah tenaga dapur dan pengelola gizi dari berbagai daerah di Papua.

Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan upaya meningkatkan kompetensi tenaga dapur dalam menyediakan makanan bergizi dan aman konsumsi, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Melalui program ini, para juru masak tidak hanya diajarkan teknik profesional, tetapi juga pemahaman tentang standar gizi dan keamanan pangan sesuai ketentuan nasional.

Santi Abaa, relawan Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari program ini.

“Saya tidak menyangka bisa ikut sertifikasi resmi seperti ini. Biasanya kami hanya masak untuk kegiatan sosial, tapi sekarang saya belajar tentang standar gizi dan cara menyajikan makanan dengan lebih profesional. Semoga pengalaman ini bisa saya bagikan ke teman-teman di kampung,” ujar Santi.

Sementara itu, Ketua Yayasan Kitong Bisa, Miraldo Jeftason, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian ini.

“Pencapaian Santi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat Papua bisa dilakukan dari hal-hal sederhana, seperti dapur sosial. Kami percaya, ketika masyarakat dibekali keterampilan dan pengakuan resmi, mereka bisa menjadi motor perubahan di lingkungannya sendiri,” ungkap Miraldo.