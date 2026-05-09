Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Liga Indonesia

Selamat, Kanwilsus Bea Cukai Papua Sabet Penghargaan di Ajang Pesta Papeda 2026

Sabtu, 09 Mei 2026 – 10:23 WIB
Selamat, Kanwilsus Bea Cukai Papua Sabet Penghargaan di Ajang Pesta Papeda 2026 - JPNN.COM
Kanwilsus Bea Cukai Papua (dua dari kiri) meraih penghargaan sebagai unit instansi vertikal paling kolaboratif di ajang Pesta Papeda 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAYAPURA - Kantor Wilayah Khusus (Kanwilsus) Bea Cukai Papua meraih penghargaan di ajang Pesta Papeda 2026.

Dalam ajang yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Badan Pusat Statistik di Grand Ball Room Hotel Aston, Sorong pada Selasa (28/4).

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Asisten 2 bidang Ekonomi dan Pembangunan, perwakilan DPD, Forkominda, sejumlah pimpinan organisasi pemerintah daerah, serta mahasiswa dan pelaku UMKM/IKM di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Baca Juga:

Kanwilsus Bea Cukai Papua meraih penghargaan sebagai unit instansi vertikal paling kolaboratif.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata peran aktif Kanwilsus Bea Cukai Papua dalam membangun sinergi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis data dan potensi lokal.

Keterlibatan intens dalam penguatan UMKM, fasilitasi ekspor, hingga kolaborasi kebijakan menjadikan Kanwilsus Bea Cukai Papua dinilai unggul dalam kerja sama antarinstansi.

Baca Juga:

Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kanwilsus Papua sekaligus Agen Fasilitas (UMKM Advocate) Undani menegaskan keberhasilan kolaborasi tidak terlepas dari pendekatan yang tepat dalam merumuskan kebijakan.

“Setiap kebijakan harus berbasis data yang kuat, namun juga perlu dikombinasikan dengan pendekatan sosial kultural agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di Sorong,” kata Undani.

Kanwilsus Bea Cukai Papua meraih penghargaan sebagai unit instansi vertikal paling kolaboratif di ajang Pesta Papeda 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pesta Papeda  Penghargaan  Bea Cukai Papua  Papua 
BERITA PESTA PAPEDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp