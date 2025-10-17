Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Selamat, Pertamina Raih Juara Pertama Badan Publik Terinovatif 2025

Jumat, 17 Oktober 2025 – 11:35 WIB
Selamat, Pertamina Raih Juara Pertama Badan Publik Terinovatif 2025 - JPNN.COM
PT Pertamina (Persero) meraih juara pertama Badan Publik Terinovatif dalam ajang Information Transparency Award 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (16/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih juara pertama Badan Publik Terinovatif dalam ajang Information Transparency Award 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Pertamina dinobatkan sebagai badan publik dengan terinovatif mengungguli sejumlah lembaga, BUMN dan badan publik lainnya.

Kategori penilaian berdasarkan jenis inovasi digital dan non-digital, manfaat dan dampak positif bagi publik, kesesuaian inovasi dengan tema pameran membangun akses informasi untuk Kemandirian Indonesia dan berdaya saing global, serta inovasi Komunikasi yang mampu mendorong partisipasi publik.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Awarding & Closing Ceremony Transparency Award 2025 pada Kamis (16/10), yang dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, bersama perwakilan berbagai badan publik nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina terus berkomitmen menjadi pelopor inovasi keterbukaan informasi publik.

Fadjar mengungkapkan penghargaan ini merupakan wujud dari komitmen Pertamina dalam memperkuat transparansi dan inovasi Keterbukaan informasi publik.

"Kami percaya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari budaya korporasi yang membangun kepercayaan publik,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina terus memperluas akses keterbukaan informasi pada laman resmi layanan informasi publik Pertamina.

Pertamina meraih juara pertama Badan Publik Terinovatif di ajang Information Transparency Award 2025

TAGS   Pertamina  Badan Publik Terinovatif  juara pertama  Information Transparency Award  Komisi Informasi Pusat  Keterbukaan Informasi Publik  Penghargaan 
