Selamat! PNM Raih 2 Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih dua penghargaan di ajang berbeda, yakni Anugerah Penggerak Sektor Keuangan dan Apresiasi ESG kategori Community Empowerment.

Dalam Anugerah Penggerak Nusantara Award 2025, PNM dipandang sebagai salah satu institusi yang keberadaannya menaruh perhatian sangat besar pada pembangunan berbasis inklusi.

Program Membina Ekonomi Sejahtera (Mekaar) dinilai turut memperkuat sendi ekonomi rumah tangga di level akar rumput, terutama bagi keluarga yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal.

Baca Juga: Begini Peran Kepemimpinan Ketua Kelompok Mekaar PNM Dalam Pemberdayaan Perempuan

Penghargaan ini mempertegas kondisi bahwa sektor keuangan bukan hanya kumpulan angka tetapi ruang kehidupan yang menyentuh langsung perjuangan masyarakat untuk dapat lebih berdaya.

Pengakuan berikutnya datang dari ESG Appreciation Award 2025.

Dari 33 perusahaan yang terpilih, PNM meraih penghargaan Community Empowerment berkat konsistensinya menghadirkan pemberdayaan di desa dan kelurahan dengan melayani lebih dari 939.000 kelompok, atau sekitar 16,1 juta ibu-ibu prasejahtera yang setiap hari berjuang memperbaiki kehidupan keluarganya.

Bagi PNM, penghargaan ini bukan sekadar seremoni.

“Rupanya kerja kecil kami ini juga banyak dibantu oleh berbagai pihak yang ikut mengamplifikasi virus optimisme yang kami sebarkan,” ujar Direktur Utama PNM usai menerima kedua penghargaan tersebut.