Selamat, Putri Irman Gusman Lulus dari Universitas Chicago dengan Gelar MBA

jpnn.com, CHICAGO - Profesional muda Indonesia, Irviandari Alestya Gusman, sukses meraih gelar Master of Businnes Administration (MBA) dari The University of Chicago Booth School of Business, Amerika Serikat.

Putri dari senator Irman Gusman itu menjalani wisuda di Kampus Universitas Chicago pada Sabtu, 7 Juni 2025 waktu setempat.

Saat wisuda, Irviandari yang karib disapa Andari, didampingi kedua oang tuanya, Irman Gusman dan Liestyana Rizal, serta adiknya Andra Gusman dan Katyana Wardana (istri Andra).

Andari mengaku bersyukur akhirnya bisa menyelesaikan program MBA di Universitas Chicago.

Dia masuk kampus tersebut sebagai Penerima Beasiswa Berbasis Prestasi, untuk prestasi akademik dan pengalaman kerja.

Adapun Universitas Chicago merupakan salah satu kampus terkemuka di Amerika. Sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Nurcholis Madjid atau Syafii Maarif dan nama besar Indonesia lainnya juga merupakan lulusan kampus tersebut.

Perempuan berdarah Minangkabau itu mengatakan pencapaiannya ini merupakan buah dari kerja keras dan dukungan keluarga, maupun perusahaan tempat bekerja.

Saat ini, Andari bekerja di Program Manager Google Asia Pasific berbasis di Singapura, yang membawahi 14 negara.