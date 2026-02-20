Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Selamat & Sehat, Bayi Perempuan Lahir di Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli

Jumat, 20 Februari 2026 – 15:16 WIB
Selamat & Sehat, Bayi Perempuan Lahir di Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli - JPNN.COM
Kelahiran bayi perempuan pertama di atas Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli menjadi momen bersejarah dalam kegiatan pelayanan medis doctorSHARE. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kelahiran bayi perempuan pertama di atas Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli menjadi momen bersejarah dalam kegiatan pelayanan medis doctorSHARE di Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 15–19 Februari 2026.

Peristiwa ini menandai tonggak penting dalam misi kemanusiaan doctorSHARE di Kalimantan, sekaligus simbol hadirnya layanan kesehatan rujukan yang mampu menjangkau masyarakat pesisir.

Bayi tersebut lahir melalui tindakan operasi Sectio Caesarea yang dilakukan di ruang operasi Rumah Sakit Kapal.

Pasien, Ny. Aliyah (18 tahun), dengan usia kehamilan 37–38 minggu, sebelumnya terdiagnosis mengalami hipertensi gestasional serta abnormalitas pada pemeriksaan Cardiotocography (CTG). Dengan mempertimbangkan keselamatan ibu dan bayi, tim dokter memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi.

Proses operasi berjalan dengan lancar dan berhasil. Bayi perempuan dilahirkan dalam kondisi stabil, dengan tangisan pertamanya menjadi momen haru bagi keluarga dan tim medis yang bertugas. Kondisi ibu pascaoperasi juga terpantau baik dan berada dalam pemantauan intensif hingga dinyatakan stabil.

Kegiatan pelayanan medis ini merupakan pelayanan perdana doctorSHARE di wilayah Kalimantan pada tahun 2026.

Melalui Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli, tim medis memberikan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan ibu dan anak, skrining penyakit tidak menular, hingga tindakan medis lanjutan sesuai indikasi.

Di penghujung kegiatan, juga dilaksanakan promosi dan edukasi kesehatan bagi warga serta tenaga medis setempat sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pencegahan penyakit secara berkelanjutan.

Kelahiran bayi perempuan pertama di atas Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli menjadi momen bersejarah.

