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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Selamat, SMAN 1 Tanjung Selor Tembus Grand Final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Nasional

Selasa, 28 Juli 2026 – 16:49 WIB
Selamat, SMAN 1 Tanjung Selor Tembus Grand Final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Nasional - JPNN.COM
SMAN 1 Tanjung Selor sukses keluar sebagai juara Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, TARAKAN -  SMAN 1 Tanjung Selor sukses keluar sebagai juara Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Sabtu (25/7).

Pada babak final, SMAN 1 Tanjung Selor meraih 130 poin, mengungguli SMAN 1 Nunukan yang memperoleh 125 poin dan SMAN 8 Malinau dengan 80 poin.

Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan SMAN 1 Tanjung Selor melangkah ke Grand Final LCC Empat Pilar MPR 2026 tingkat nasional yang akan berlangsung di Jakarta.

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Kesuksesan tersebut tidak lepas dari semangat dan keseriusan seluruh pihak dalam mempersiapkan diri mengikuti LCC Empat Pilar MPR 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

Dukungan datang dari pihak sekolah, orang tua, alumni, serta para siswa peserta LCC.

Hal tersebut disampaikan Guru Pendamping SMAN 1 Tanjung Selor, Zubair.

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Dia menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah dan orang tua murid.

"Mereka telah membantu sehingga kami bisa mencapai prestasi sejauh ini. Orang tua merelakan anak-anaknya datang ke sekolah untuk berlatih, termasuk pada hari libur. Mereka mengantar atau memberikan uang saku kepada anak-anaknya untuk pergi ke sekolah dan berlatih," kata Zubair dalam keterangannya, Selasa (28/7).

SMAN 1 Tanjung Selor melangkah ke Grand Final LCC Empat Pilar MPR 2026 tingkat nasional yang akan berlangsung di Jakarta.

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TAGS   LCC Empat PIlar MPR  SMAN 1 Tanjung Selor  Grand Final  tingkat nasional  MPR RI  Empat Pilar MPR  Anies Mayangsari Muninggar 
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