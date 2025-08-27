Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Selamat, Taylor Swift Akhirnya Bertunangan dengan Travis Kelce

Rabu, 27 Agustus 2025 – 13:13 WIB
Taylor Swift dan Travis Kelce. Foto: Instagram/taylorswift

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift akhirnya bertunangan dengan kekasihnya, Travis Kelce.

Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram.

Taylor Swift memperlihatkan momen-momen saat dilamar oleh Travis Kelce.

Dia mengisyaratkan bakal segera menikah dengan atlet football Amerika tersebut.

"Guru bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah," ungkap Taylor Swift, Rabu (27/8).

Dalam foto yang dibagikan, pemilik album Midnights itu dan Travis Kelce terlihat menjalani momen lamaran di lokasi yang penuh bunga.

Taylor Swift juga tampak memakai cincin yang diberikan oleh Travis Kelce.

Beredar kabar bahwa harga cincin tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Kabar pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce disambut bahagia oleh para penggemar yang kemudian mengucapkan selamat.

