Selamat, Untar Raih Anugerah Kehumasan Diktisaintek PTS LLDikti Wilayah III 2025

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) meraih penghargaan Anugerah LLDikti Wilayah III Tahun 2025.

Untar meraih kategori Anugerah Kehumasan Diktisaintek PTS Tahun 2024 dalam ajang yang digelar di Universitas MNC, iNews Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (27/11).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi LLDikti Wilayah III kepada perguruan tinggi yang menunjukkan kinerja unggul dalam tata kelola, penguatan kerja sama, riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi pelaporan data dan integritas akademik.

Capaian ini menegaskan peran Untar dalam melakukan pengelolaan komunikasi publik pendidikan tinggi.

Melalui kinerja Humas, Untar menyampaikan informasi institusi secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, termasuk perkembangan dan pencapaian akademik, kegiatan penelitian, kolaborasi kelembagaan, serta kontribusi sivitas akademika.

Kepala LLDikti Wilayah III Henri Tambunan menekankan penganugerahan tahun ini bukan hanya bentuk pengakuan, namun juga dorongan bagi perguruan tinggi untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, kompetitif, dan berorientasi pada dampak.

“LLDikti Wilayah III terus mendorong perguruan tinggi di DKI Jakarta menjaga integritas akademik, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kontribusi nyata melalui Tridharma,” kata Henri.

Rektor Untar Prof Amad Sudiro turut menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima dan menegaskan keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh unsur universitas.