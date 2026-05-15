Selamat, Virgoun dan Lindi Fitriyana Dikaruniai Bayi Laki-laki

Jumat, 15 Mei 2026 – 11:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana akhirnya dikaruniai anak pertama.

Istri Virgoun, Lindi Fitriyana baru saja melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Kamis (14/5).

Kabar bahagia tersebut dibagikan Virgoun melalui akun miliknya di Instagram.

Dia memperlihatkan momen menemani istrinya yang hendak melahirkan.

"Prepare for up coming kiddos," tulis Virgoun.

Vokalis Last Child itu mengabarkan bahwa Lindi Fitriyana melahirkan bayi laki-laki.

Tidak hanya itu, Virgoun juga memperlihatkan foto wajah serta nama anaknya tersebut.

"Perfexio Muthmain Virgoun," tambah pelantun Diari Depresiku itu.