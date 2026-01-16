Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Selamat! Widya Esthetic Clinic Dapat Penghargaan di Indonesia Rising Stars Awards 2026

Jumat, 16 Januari 2026 – 12:52 WIB
Dyah Ayu Lestari selaku Executive Manager Widya Esthetic Clinic dalam Indonesia Rising Stars Awards 2026 di Jakarta, pada 15 Januari 2026. Foto: Dok. Indonesia Rising Stars Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Rising Stars Awards 2026 yang digelar Sarga Co di Jakarta, memberikan penghargaan kepada Widya Esthetic Clinic lewat kategori Innovative Product 2025.

Klinik yang dipimpin oleh dr Ayu Widyaningrum mendapatkan apresiasi karena dianggap sebagai salah satu klinik yang sangat berkontirbusi terhadap kesehatan pasien.

“Saya mewakili dokter Ayu sangat senang dan bangga bisa menerima salah satu penghargaan yang bergengsi malam hari ini,” kata Dyah Ayu Lestari selaku Executive Manager Widya Esthetic Clinic di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2025.

Atas kontribusi di dunia kesehatan dan membantu banyak pasien, tidak heran klinik dibawah pimpinan dr Ayu Widyaningrum ini telah meraih dua penghargaan museum rekor dunia Indonesia (MURI) pada hari kesehatan nasional 2025.

Hingga saat ini, dr Ayu telah mencatatkan rekor muri dengan penghargaan terbanyak yaitu 248 penghargaan.

Melalui komitmen berkelanjutan dan penyediaan fasilitas pendukung, Widya Estetic clinic terus menunjukan baktinya dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan sosial yang nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka hari Kesehatan Nasional 2025, dr Ayu pernah memberikan terapi sel generatif secara gratis kepada 110 pasien.

Terapi sel generatif merupakan sebuah metode pengobatan yang memanfaatkan sel hidup untuk memperbaiki dna juga meregenerasi jaringan atau organ tubuh yang rusak akibat penyakit.

