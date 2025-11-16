Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Selamatkan Guru Honorer dari PHK, Dirjen Nunuk: Semua Harus Masuk Dapodik

Minggu, 16 November 2025 – 17:26 WIB
Selamatkan Guru Honorer dari PHK, Dirjen Nunuk: Semua Harus Masuk Dapodik - JPNN.COM
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani. Foto: Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan guru honorer yang masuk data pokok kependidikan (dapodik) akan mendapatkan afirmasi dari pemerintah.

Afirmasi tersebut, baik berupa peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi guru honorer.

"Semua guru honorer maupun, ASN baik PNS dan PPPK harus masuk Dapodik," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani kepada JPNN, Minggu (16/11).

Baca Juga:

Dirjen Nunuk menegaskan keberadaan guru honorer memang hanya sampai tahun ini.

Oleh karena itu, semuanya diarahkan ke PPPK paruh waktu.

Namun, lanjut Dirjen Nunuk, guru honorer diangkat PPPK paruh waktu ini harus dipastikan lagi apakah mereka yang berada di sekolah sesuai analisis beban kerja (ABK).

Baca Juga:

Ini penting agar ketika ada peningkatan status dari paruh waktu ke PPPK penuh waktu berjalan mulus.

Artinya, tidak ada guru PPPK paruh waktu yang diputus kontrak dalam waktu setahun.

Selamatkan guru honorer dari PHK, Dirjen Nunuk menegaskan semuanya harus masuk Dapodik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru honorer  PPPK  Nunuk Suryani  Dirjen nunuk  dapodik  data pokok kependidikan  PPPK Paruh Waktu  PHK 
BERITA GURU HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp