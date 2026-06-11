Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Selamatkan Persijap Jepara dari Jurang Degradasi, Mario Lemos Dapat Hadiah Istimewa

Kamis, 11 Juni 2026 – 06:16 WIB
Selamatkan Persijap Jepara dari Jurang Degradasi, Mario Lemos Dapat Hadiah Istimewa - JPNN.COM
Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Foto: ileague

jpnn.com - Mario Lemos mendapat ganjaran atas keberhasilannya menyelamatkan Persijap Jepara dari jurang degradasi BRI Super League 2025/26.

Pelatih asal Portugal itu dipastikan tetap berada di kursi pelatih Laskar Kalinyamat untuk kompetisi 2026/27.

Keputusan tersebut diumumkan manajemen Persijap setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan tim sepanjang musim lalu.

Baca Juga:

Bagi manajemen, keberhasilan mempertahankan Persijap di kasta tertinggi sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan utama untuk melanjutkan kerja sama dengan Lemos.

Presiden Klub Persijap M Iqbal Hidayat menyebut sang entrenador menunjukkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola tim dalam situasi yang tidak mudah.

"Kami melihat target utama klub berhasil tercapai dan itu menjadi pertimbangan penting."

Baca Juga:

"Selain itu, berbagai langkah yang diambil pelatih pada putaran kedua kompetisi menunjukkan dedikasi serta etos kerja yang patut diapresiasi," ucapnya.

Kepercayaan yang kembali diberikan manajemen disambut positif oleh Lemos.

Mario Lemos mendapat ganjaran atas keberhasilannya menyelamatkan Persijap Jepara dari jurang degradasi BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persijap  Persijap Jepara  Mario Lemos  Super League 
BERITA PERSIJAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp