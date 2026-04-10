Selamatkan Wajah Indonesia, Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia Tembus Semifinal BAC 2026

Jumat, 10 April 2026 – 20:49 WIB

jpnn.com - Indonesia hanya mampu menempatkan dua wakil di semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026.

Mereka yang dimaksud ialah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dari sektor ganda putra serta Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).

Fajar/Fikri melangkah ke empat besar setelah mengalahkan pasangan Taiwan Lee Fang-chih/Lee Fang-jen straight game 21-15, 21-18.

Selanjutnya, pasangan asal SGS Bandung tersebut menunggu pemenang laga antara Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korea) melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia). dua gim langsung 21-12, 21-16.

Raihan yang diraih ganda putri asal klub PB Djarum tersebut melanjutkan tren positif sebelumnya saat menang atas pasangan Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee 21-17, 21-16.

Pada babak semifinal, pasangan ranking 53 dunia itu sudah ditunggu wakil China Liu Sheng Shu/Tan Ning.

Pasangan nomor satu dunia itu melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil Taiwan Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu, dengan skor 21-14, 21-13.

Sementara itu, hasil berbeda dialami Jonatan Christie (tunggal putra), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), serta Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi (ganda putra).