Selandia Baru Dilirik Warga Indonesia Untuk Dapat Izin Tinggal Tetap
Sejak 2016, Ridho Akhiro yang berasal dari Jakarta, sudah bermimpi untuk tinggal di Australia.
Namun, saat itu ia tidak memiliki poin yang cukup untuk memenuhi syarat agar bisa menetap di Australia.
Ketika sudah merasa lebih siap, Ridho menghubungi agen migrasi untuk pengajuan visa. Lagi-lagi rencananya gagal karena Australia menutup perbatasannya akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
Di tahun 2023, saat ia sudah menerima undangan untuk mengajukan Permanent Residence (PR) di Australia Selatan, agen migrasinya memberitahu kalau salah satu dokumennya sudah kedaluwarsa, hingga harus menunggu satu tahun lagi untuk mengajukan.
Setelah menunggu setahun, ia tidak menerima undangan dari Australia Selatan.
"Kita cari alternatif yang lain," ujar Ridho kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.
"Akhirnya waktu itu kita cari yang bisa datang dengan jalur studi, karena pasangannya bisa dapat visa kerja, dan anak bisa sekolah gratis, itu cuma di Kanada dan New Zealand."
Selandia Baru menjadi pilihan Ridho, karena ia merasa sudah familiar dengan negaranya, setelah mengunjunginya bersama istri pada tahun 2017.
Selandia Baru menjadi pilihan bagi warga Indonesia yang ingin mengusahakan izin tinggal tetap, atau Permanent Residence (PR)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Temuan SPPG Fiktif, Charles Honoris Desak Segera Diusut Tuntas
-
Gerindra Bantah Isu Pengawasan Khusus terhadap Gerak-Gerik Wapres Gibran
-
Wacana MBG untuk Penderita TBC, Charles Honoris: Mungkin Pak Menkes sedang Bercanda
-
Kasus Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung, Pelaku harus Dihukum Maksimal
-
Taufik Hidayat Pelaku Penyiksaan dan Penganiayaan Wanita Akhirnya Tertangkap
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Biaya Visa Turis Jepang Naik Lima Kali Lipat Mulai Bulan DepanSelasa, 23 Juni 2026 – 21:25 WIB
- ABC Indonesia
Pecahkan Rekor, Polisi Australia Menyita 2,7 Ton Kokain di SydneySelasa, 23 Juni 2026 – 02:59 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Ukraina Ancam 'Moskow Akan Terbakar' Jika Serangan Rusia BerlanjutJumat, 19 Juni 2026 – 23:23 WIB
- ABC Indonesia
Remaja di Bawah 16 Tahun Masih Bisa Mengakses Media Sosial di IndonesiaJumat, 19 Juni 2026 – 01:27 WIB
- Humaniora
Prabowo Bilang Hanya di Indonesia Tentara Kerja ke Sawah, DPR Malah Bangga, Duh...Kamis, 25 Juni 2026 – 20:19 WIB
- Industri
Harga Gas Industri Naik, Menteri ESDM dan PGN Gelar Rapat Darurat Evaluasi HGBTKamis, 25 Juni 2026 – 19:28 WIB
- Gosip
Curahan Hati Tantri Kotak Setelah Ditipu Teman SendiriKamis, 25 Juni 2026 – 21:21 WIB
- Sport
Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim KontribusiKamis, 25 Juni 2026 – 20:36 WIB
- Industri
Peringatan Hari Krida Pertanian, PalmCo Pastikan Kesejahteraan PetaniKamis, 25 Juni 2026 – 19:45 WIB