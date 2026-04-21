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Selandia Baru Dilirik Warga Indonesia Untuk Dapat Izin Tinggal Tetap

Jumat, 26 Juni 2026 – 01:46 WIB
Selandia Baru Dilirik Warga Indonesia Untuk Dapat Izin Tinggal Tetap - JPNN.COM
Ridho Akhiro pindah ke Selandia Baru, setelah tidak berhasil menembus proses aplikasi izin tinggal tetap di Australia. (Koleksi pribadi)

Sejak 2016, Ridho Akhiro yang berasal dari Jakarta, sudah bermimpi untuk tinggal di Australia.

Namun, saat itu ia tidak memiliki poin yang cukup untuk memenuhi syarat agar bisa menetap di Australia.

Ketika sudah merasa lebih siap, Ridho menghubungi agen migrasi untuk pengajuan visa. Lagi-lagi rencananya gagal karena Australia menutup perbatasannya akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

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Di tahun 2023, saat ia sudah menerima undangan untuk mengajukan Permanent Residence (PR) di Australia Selatan, agen migrasinya memberitahu kalau salah satu dokumennya sudah kedaluwarsa, hingga harus menunggu satu tahun lagi untuk mengajukan.

Setelah menunggu setahun, ia tidak menerima undangan dari Australia Selatan.

"Kita cari alternatif yang lain," ujar Ridho kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia.

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"Akhirnya waktu itu kita cari yang bisa datang dengan jalur studi, karena pasangannya bisa dapat visa kerja, dan anak bisa sekolah gratis, itu cuma di Kanada dan New Zealand."

Selandia Baru menjadi pilihan Ridho, karena ia merasa sudah familiar dengan negaranya, setelah mengunjunginya bersama istri pada tahun 2017.

Selandia Baru menjadi pilihan bagi warga Indonesia yang ingin mengusahakan izin tinggal tetap, atau Permanent Residence (PR)

Sumber ABC Indonesia

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TAGS   Selandia Baru  Warga Indonesia  izin tinggal  ABC online 
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