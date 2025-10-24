Selangor FC Kalah dari Persib, Christopher Gamel Singgung Soal Perbedaan Level

jpnn.com, BANDUNG -

Selangor FC harus mengakui keperkasaan Persib Bandung dalam pertandingan ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2).

Tim asal Malaysia itu kalah 2-0 dari Persib dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (23/10).

Dua gol Persib dicetak oleh Adam Alis (28’) dan Andrew Jung (66’) lewat tendangan penalti.

Kekalahan itu memperpanjang rekor buruk The Red Giants, julukan Selangor FC, yang tidak pernah menang di ACL 2. Posisinya terpuruk di peringkat paling bawah klasemen sementara Grup G.

Pelatih interim Selangor FC Christopher Gamel mengakui tuan rumah tampil begitu baik. Anak asuhnya kesulitan membobol pertahanan Persib yang rapat.

Sebaliknya, Persib justru dengan mudah bisa mendobrak pertahanan Selangor yang sudah dibangun sebegitu rapat.

“Secara keseluruhan, tentu kami kecewa. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Persib dan kepada Bojan (pelatih Persib), teman saya, karena mereka tampil dengan sangat baik dan akurat dalam permainan mereka. Sementara kami tidak demikian,” kata Christopher Gamel seusai pertandingan.