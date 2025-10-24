Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Selangor FC Kalah dari Persib, Christopher Gamel Singgung Soal Perbedaan Level

Jumat, 24 Oktober 2025 – 10:10 WIB
Selangor FC Kalah dari Persib, Christopher Gamel Singgung Soal Perbedaan Level - JPNN.COM
Pelatih interim Christopher Gamel dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN,com

jpnn.com, BANDUNG -

Selangor FC harus mengakui keperkasaan Persib Bandung dalam pertandingan ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2).

Tim asal Malaysia itu kalah 2-0 dari Persib dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (23/10).

Baca Juga:

Dua gol Persib dicetak oleh Adam Alis (28’) dan Andrew Jung (66’) lewat tendangan penalti.

Kekalahan itu memperpanjang rekor buruk The Red Giants, julukan Selangor FC, yang tidak pernah menang di ACL 2. Posisinya terpuruk di peringkat paling bawah klasemen sementara Grup G.

Pelatih interim Selangor FC Christopher Gamel mengakui tuan rumah tampil begitu baik. Anak asuhnya kesulitan membobol pertahanan Persib yang rapat.

Baca Juga:

Sebaliknya, Persib justru dengan mudah bisa mendobrak pertahanan Selangor yang sudah dibangun sebegitu rapat.

“Secara keseluruhan, tentu kami kecewa. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Persib dan kepada Bojan (pelatih Persib), teman saya, karena mereka tampil dengan sangat baik dan akurat dalam permainan mereka. Sementara kami tidak demikian,” kata Christopher Gamel seusai pertandingan.

Reaksi Christopher Gamel seusai Selangor FC dikalahkan tuan rumah Persib Bandung 2 - 0 pada laga ACL 2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Selangor FC  Persib vs Selangor FC  Persib  Persib Bandung  ACL 2 
BERITA SELANGOR FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp