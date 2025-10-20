Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Selangor FC Melesat di Bawah Pelatih Baru, Persib Bandung Diminta Waspada

Senin, 20 Oktober 2025 – 14:10 WIB
Selangor FC Melesat di Bawah Pelatih Baru, Persib Bandung Diminta Waspada - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan tidak bisa lengah saat menghadapi Selangor FC dalam lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Pelatih Persib Bojan Hodak mewaspadai kebangkitan klub asal Malaysia tersebut, yang kini dipimpin nakhoda baru Christophe Gamel.

Juru taktik asal Prancis itu datang untuk menggantikan peran Katsuhito Kinoshi.

Baca Juga:

Performa Impresif Selangor FC

Meski baru seumur jagung memimpin, Gamel sukses membawa Selangor bangkit dengan meraih dua kemenangan penting, yakni menundukkan Imigresen FC 3-1 di Liga Super Malaysia dan menggulung Negeri Sembilan FC empat gol tanpa balas di Piala FA Malaysia.

Hasil ini memperbaiki performa Selangor FC, yang sempat menelan kekalahan 2-4 dari Lion City Sailors di ajang AFC Champions League Two.

Hodak tak menampik bahwa perubahan di kursi pelatih bisa menjadi faktor krusial dalam meningkatnya performa Selangor FC.

Baca Juga:

"Pelatih baru mereka sudah lama bekerja di Malaysia dan memahami karakter para pemain. Jadi, Selangor FC sangat berbahaya," ujar Hodak.

Kualitas Individu Pemain Selangor FC

Selain faktor pelatih, Persib juga menyoroti kualitas individu para pemain Selangor FC.

Persib Bandung dipastikan tidak bisa lengah saat menghadapi Selangor FC dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Selangor FC  Persib vs Selangor FC  AFC Champions League  Persib  ACL 2 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp