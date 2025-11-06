Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Selangor FC vs Persib Bandung: Marc Klok Siap Pertahankan Momen Emas

Kamis, 06 November 2025 – 13:28 WIB
Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Mark Klok ingin melanjutkan momen kemenangan yang kini tengah dijalani timnya.

Hal itu juga ingin diwujudkan saat Persib menghadapi klub asal Malaysia Selangor FC dalam lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertahankan Momen Emas

Pertandingan di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam, menjadi ujian penting bagi tim asuhan Bojan Hodak. Tinggal selangkah lagi bagi Persib untuk memastikan langkah ke fase gugur.

Klok mengatakan timnya memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Dia tak ingin usaha yang telah dilakukan selama ini terbuang sia-sia.

"Kami sedang dalam performa bagus dalam beberapa pekan terakhir. Kami ingin melanjutkan momen ini, melanjutkan tren positif ini."

"Kami tahu akan ada jeda setelah laga ini, jadi kami ingin menutupnya dengan hasil yang baik," kata Klok.

Catatan Impresif Persib

Sejauh ini, dari tiga pertandingan ACL 2,  Persib belum terkalahkan dengan catatan dua kali menang atas Selangor FC dan Bangkok United, serta sekali imbang melawan Lion City Sailors.

Maung Bandung kini akan melanjutkan perjuangannya dengan menghadapi Selangor FC pada leg kedua. Bukan tak mungkin, tuan rumah berusaha membalas kekalahan di Bandung.

Target Kapten Persib Marc Klok ingin sapu bersih tiga laga tersisa di AFC Champions League Two (ACL 2).

Persib Bandung  Marc Klok  Selangor FC  Persib  AFC Champions League Two 
