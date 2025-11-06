Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Selangor FC vs Persib Bandung: Misi Tanpa Tekanan, tetapi Sarat Pertaruhan

Kamis, 06 November 2025 – 06:03 WIB
Selangor FC vs Persib Bandung: Misi Tanpa Tekanan, tetapi Sarat Pertaruhan
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan memainkan partai penting di markas Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Duel Selangor vs Persib akan digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) malam WIB.

Meski harus bermain di hadapan publik Negeri Jiran, semangat Persib tak sedikit pun meredup.

Persib Siap Tempur

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur.

Praktis, hanya satu nama yang dipastikan absen, yakni bek tangguh asal Italia Federico Barba.

"Jika mendapat tiga poin, kami sudah hampir menuju ke babak berikutnya."

"Kami akan berusaha keluar bermain dan meraih hasil terbaik," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Datang Tanpa Beban

Hodak menegaskan Persib datang tanpa beban meski sadar Selangor FC akan tambil habis-habisa di depan pendukungnya.

