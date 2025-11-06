Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Selangor vs Persib: Satu Langkah Maung Bandung Menuju Sejarah

Kamis, 06 November 2025 – 08:12 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Asian Football Confederation (AFC) 2025

jpnn.com - Persib Bandung berada di titik krusial untuk menciptakan sejarah di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Pangeran Biru berpotensi menjadi klub Indonesia pertama yang melaju ke fase knock out ACL 2, yang bergulir mulai 2024/25 lalu.

Musim lalu, Persib gagal lulus ke babak gugur karena menjadi juru kunci fase grup.

Kini, situasinya berubah 180 derajat. Skuad asuhan Bojan Hodak tampil konsisten dan menduduki puncak klasemen sementara Grup G dengan tujuh poin.

Dengan tiga pertandingan tersisa, asa untuk menembus babak gugur kian nyata.

Langkah Menuju Sejarah

Ujian terdekat yang harus dilalui Beckham Putra dan kawan-kawan ialah Selangor FC, tim asal Malaysia yang tengah terseok di dasar klasemen tanpa satu pun kemenangan.

Laga melawan Selangor di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam WIB, bukan sekadar pertandingan biasa.

Ini bisa menjadi pintu bagi Persib menuju fase gugur, sesuatu yang belum pernah dicapai klub Indonesia ketika ajang ini bernama AFC Champions League Two.

Persib Bandung berada di titik krusial untuk menciptakan sejarah di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

