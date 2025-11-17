Selaras Arah Kebijakan Pemerintah, Hutama Karya Kebut Pembangunan Tol Betung-Tempino-Jambi

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) mengebut pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Betung–Tempino–Jambi Seksi 1 sepanjang 62,4 kilometer.

Ruas ini akan menjadi tambahan alternatif konektivitas bagi Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Ruas ini menghubungkan Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin menuju Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan akan tersambung hingga Kota Jambi serta terintegrasi dengan jalur JTTS menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Tol ini akan tersambung sepanjang 170,73 km yang terbagi menjadi tiga seksi utama, yakni Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km, Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir sepanjang 54,32 km, dan Seksi 3 Bayung Lencir–Sp. Ness sepanjang 52,59 km.

"Ketiga seksi tersebut diharapkan menjadi pilihan terbaik bagi pengguna jalan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan barang, untuk mempercepat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas antarwilayah," ungkap Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah, Senin (17/11).

Progres pembangunan menunjukkan capaian signifikan. Saat ini, progres konstruksi telah mencapai 30,83 persen. Sementara, progres pembebasan lahan mencapai 43,35 persen. Seksi 1 ruas ini juga telah tersedia Interchange Betung, sementara pekerjaan perkerasan untuk akses Betung telah rampung seluruhnya.

Selain jalan utama, ruas ini juga dilengkapi lim ainterchange (IC), yaitu IC Betung sepanjang 2,2 km, IC Tungkal Jaya sepanjang 3,31 km, IC Bayung Lencir sepanjang 2,98 km, IC Tempino sepanjang 1,87 km, dan IC Ness sepanjang 2,07 km, serta empat pasang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang berlokasi di KM 24+600 Seksi 1 Jalur A & B, KM 73+550 Seksi 2 Jalur A & B, KM 125+600 Seksi 3 Jalur A & B, serta KM 158+000 Seksi 3.

“Paralel dengan pelaksanaan pekerjaan utama yang ditargetkan selesai pada Triwulan I Tahun 2027, juga dibangun Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang saat ini dalam tahap penyelesaian,” ujar Mardiansyah.