Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Selayaknya Seluruh PPPK dan P3K PW Berdoa agar Komitmen Senayan Ini Terwujud

Selasa, 05 Mei 2026 – 05:27 WIB
Selayaknya Seluruh PPPK dan P3K PW Berdoa agar Komitmen Senayan Ini Terwujud - JPNN.COM
Status guru terdiri dari guru PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu atau P3K PW, dan honorer. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Status guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu berpeluang berubah, yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Diketahui, RUU Sisdiknas tentang perubahan UU Nomor 20 Tahun 2023 saat ini sedang dalam tahap penyusunan oleh Komisi X DPR RI.

RUU ini masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2026.

Baca Juga:

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk lebih memuliakan profesi guru lewat RUU Sisdiknas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan profesi guru akan dimuliakan setara dengan profesi lainnya, seperti dokter, akuntan, atau insinyur.

Hal ini, kata dia, konsekuensi logis dari pengategorian guru sebagai profesi.

Baca Juga:

"Pastinya kalau sudah profesi itu, kesejahteraannya harus ditingkatkan," kata Kurniasih, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin (4/5).

Kurniasih menegaskan guru merupakan profesi mulia yang menjadi fondasi lahirnya profesi-profesi lain.

Lewat RUU Sisdiknas, ke depan diharapkan tidak ada lagi pegawai kategori PPPK, P3K PW, ataupun honorer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  honorer  Komisi X DPR  RUU sisdiknas 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp