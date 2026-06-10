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Selebgram GA Ditangkap Terkait Kasus Peredaran Ketamin Cair

Rabu, 10 Juni 2026 – 19:19 WIB
Selebgram GA Ditangkap Terkait Kasus Peredaran Ketamin Cair - JPNN.COM
Ilustrasi garis polisi di tempat kejadian perkara. Foto: dokumen JPNN.com.

jpnn.com, CIMAHI - Seorang selebgram asal Bandung berinisial GA (30) ditangkap oleh Polres Cimahi.

GA diciduk terkait dugaan peredaran ketamin cair dalam bentuk kartrid yang dikenal sebagai 'potgar' di wilayah Bandung Raya.

Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnaen mengatakan pengungkapan kasus peredaran kartrid ketamin tersebut merupakan yang pertama kali diungkap jajaran kepolisian di Jawa Barat.

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"Ini adalah kasus ketiga yang mendapat perhatian publik adalah penangkapan seorang selebgram Bandung berinisial GA. Ini kasus pertama di Jawa Barat," kata Kompol Zulkarnaen dilansir Antara, Rabu (10/6).

Adapun ketamin cair (liquid ketamine) adalah sediaan cair dari zat ketamin, yaitu obat anestesi (pembius) yang digunakan secara legal di dunia medis dan kedokteran hewan untuk induksi serta pemeliharaan anestesi.

Sedangkan 'potgar' merupakan singkatan dari pod bergetar (potgar). Istilah untuk menggambarkan rokok elektrik (vape pod) yang telah disalahgunakan. Secara fisik, perangkatnya sama seperti 'vape' biasa, tetapi cairannya telah diisi dengan zat berbahaya, termasuk narkotika atau psikotropika.

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Kompol Zulkarnaen menjelaskan, petugas Satres Narkoba lebih dahulu menangkap AM (30) pada Rabu (3/6). Kemudian dikembangkan hingga menangkap GA pada Kamis (4/6).

Menurutnya, GA diduga berperan mengedarkan kartrid ketamin dengan memanfaatkan AM sebagai kurir atau joki untuk mendistribusikan barang tersebut kepada pembeli.

Seorang selebgram asal Bandung berinisial GA (30) ditangkap oleh Polres Cimahi. GA diciduk terkait dugaan peredaran ketamin cair dalam bentuk kartrid yang...

Sumber Antara

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TAGS   Selebgram  Ketamin Cair  kartrid  ketamin  potgar 
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