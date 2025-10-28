Selebgram RW Dilaporkan ke Polres Jaksel atas Dugaan Gelapkan Uang Rp1 Miliar

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki laporan dugaan penggelapan uang miliaran rupiah yang menyeret seorang selebgram dan pengusaha asal Cianjur berinisial RW.

Kasus ini kini memasuki tahap penyelidikan dengan sejumlah saksi telah diperiksa.

Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jaksel, AKP Igo Fazar Akbar, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut.

“Masih dalam proses lidik. Kami sedang mendalami keterangan dari para saksi,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurut AKP Igo, penyidik telah memanggil pelapor, terlapor, serta beberapa saksi terkait untuk dimintai keterangan.

Namun, RW selaku terlapor diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

“Sudah kami undang tapi tidak hadir,” ungkapnya. Polisi pun berencana memanggil ulang RW dalam waktu dekat.

Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah memanggil saksi ahli guna memperkuat hasil penyelidikan.