Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Selebgram RW Dilaporkan ke Polres Jaksel atas Dugaan Gelapkan Uang Rp1 Miliar

Selasa, 28 Oktober 2025 – 15:25 WIB
Selebgram RW Dilaporkan ke Polres Jaksel atas Dugaan Gelapkan Uang Rp1 Miliar - JPNN.COM
Ilustrasi pemborgolan oleh polisi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki laporan dugaan penggelapan uang miliaran rupiah yang menyeret seorang selebgram dan pengusaha asal Cianjur berinisial RW.

Kasus ini kini memasuki tahap penyelidikan dengan sejumlah saksi telah diperiksa.

Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jaksel, AKP Igo Fazar Akbar, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut.

Baca Juga:

“Masih dalam proses lidik. Kami sedang mendalami keterangan dari para saksi,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurut AKP Igo, penyidik telah memanggil pelapor, terlapor, serta beberapa saksi terkait untuk dimintai keterangan.

Namun, RW selaku terlapor diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga:

“Sudah kami undang tapi tidak hadir,” ungkapnya. Polisi pun berencana memanggil ulang RW dalam waktu dekat.

Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah memanggil saksi ahli guna memperkuat hasil penyelidikan.

Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki dugaan penggelapan Rp2,5 miliar yang menyeret selebgram asal Cianjur berinisial RW.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   selebgram RW  kasus penggelapan uang  Polres Jakarta Selatan  Advokat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp