Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Selebgram SA dan Anak Kepala Daerah di Riau Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Kamis, 28 Mei 2026 – 01:01 WIB
Selebgram SA dan Anak Kepala Daerah di Riau Ditangkap Terkait Kasus Narkoba - JPNN.COM
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Artha didampingi Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Wawan dan Kasat Narkoba dalam konferensi pers razia yang menemukan 13 orang positif narkoba, di Pekanbaru, Selasa (26/5/2026). Foto: ANTARA/Bayu Agustari Adha

jpnn.com, PEKANBARU - Selebgram berinisial SA dan FA, anak salah satu kepala daerah di Riau, dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berupa ganja dan etomidate.

Keduanya diduga mengonsumsi narkoba bersama belasan orang lainnya di salah satu ruangan tempat hiburan malam di Pekanbaru.

"Hasil tersebut diketahui dari tes urine setelah mereka terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kombes Pol Muharman Artha dilansir Antara.

Baca Juga:

Menurutnya, aparat menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam pada Minggu (24/5) sekitar pukul 02.00 WIB.

"Petugas kemudian mengamankan total sebanyak 13 orang," jelasnya.

Kombes Pol Muharman Artha menyebut tim langsung melakukan tes urine terhadap 13 orang tersebut di

Baca Juga:

Tes urine yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara menunjukkan hasil bahwa seluruhnya positif.

Adapun 13 orang yang dimaksud adalah inisial KS (32), RR (22), GSA (23), TT (28), AF (21), MAY (24), FTR (22), IMF (22), MA (23), NR (23), SAP (22), SA (23), dan ALS (23).

Selebgram berinisial SA dan FA, anak salah satu kepala daerah di Riau, dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berupa ganja dan etomidate.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba  Riau  Pekanbaru  Selebgram 
BERITA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp