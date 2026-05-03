Selebrasi 25 Tahun President University Tegaskan Komitmen Cetak Pemimpin Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - President University merayakan Dies Natalis ke-25 dengan menggelar bedah buku 'Kampus Meretas Batas' karya Dr. J. Satrijo Tanudjojo. Buku ini menjadi refleksi perjalanan kampus selama seperempat abad dalam membangun pendidikan tinggi berorientasi global.

Bedah buku karya Senior Advisor of President University Foundation tersebut berupaya menghadirkan kembali sejarah, visi, dan perjalanan universitas yang berdiri sejak 2001. Selama 25 tahun, kampus ini dikenal dengan sistem pembelajaran berbahasa Inggris, lingkungan multikultural, serta kehadiran mahasiswa internasional dari berbagai negara.

"Semoga ini bisa menjadi panduan dan inspirasi bagi mahasiswa serta alumni dalam melanjutkan peran President University sebagai pencetak pemimpin masa depan," kata Pendiri President University sekaligus CEO PT Jababeka Tbk, SD Darmono, Minggu (3/5).

Sementara itu, Dr. J. Satrijo Tanudjojo menekankan pentingnya memahami sejarah institusi sebagai dasar untuk membangun masa depan.

“Mempelajari sejarah sebuah institusi memungkinkan kita untuk memahami identitas masa depan. Inilah yang akan menjadi dasar bagi pertumbuhan institusi di masa depan,” ujarnya.

Selain bedah buku, rangkaian Dies Natalis ke-25 President University juga diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan, mulai dari President University International Dinner bertema A Taste of Kenya, President University Nusantara Dinner Special Edition, donor darah bersama Palang Merah Indonesia, hingga puncak perayaan yang menampilkan komunitas mahasiswa dan penyanyi Dere.

Melalui perayaan Dies Natalis ke-25 ini, President University menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendidikan yang relevan, inovatif, dan berorientasi global, sekaligus memperkuat identitas sebagai kampus internasional yang mencetak generasi pemimpin dunia.

Selama puncak acara berlangsung, international bazaar juga turut memeriahkan suasana. Mahasiswa dari berbagai negara dan daerah menghadirkan beragam makanan serta kerajinan tangan, sehingga memperkuat nuansa multicultural. (esy/jpnn)