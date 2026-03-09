Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Selebritas Dunia Hukum, Inilah Para Pengacara yang Menyita Perhatian Publik

Senin, 09 Maret 2026 – 00:11 WIB
Hotman Paris Hutapea. Foto: Instagram/hotmanparisofficial

jpnn.com, JAKARTA - Profesi advokat di Indonesia kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika para pengacara tampil dalam berbagai perkara besar yang menarik perhatian masyarakat.

Sejumlah nama advokat bahkan dikenal luas karena kerap menghiasi layar kaca, menjadi narasumber hukum, serta menangani kasus-kasus penting di tingkat nasional.

Berikut beberapa pengacara terkenal di Indonesia yang sering menyita perhatian publik karena kiprah dan penanganan kasus-kasus besar:

1. Hotman Paris Hutapea

Nama Hotman Paris Hutapea sudah sangat dikenal publik. Pengacara flamboyan ini sering tampil di berbagai program televisi serta aktif memberikan pandangan hukum di media sosial. Hotman dikenal menangani berbagai kasus besar yang melibatkan tokoh publik, sengketa bisnis, hingga perkara pidana yang mendapat sorotan luas dari masyarakat.

2. Otto Hasibuan

Otto Hasibuan merupakan advokat senior yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Ia dikenal sebagai pengacara yang sering menangani kasus-kasus besar, termasuk perkara yang melibatkan pejabat negara maupun sengketa hukum bernilai besar.

3. Juniver Girsang

Profesi advokat di Indonesia kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika para pengacara tampil dalam berbagai perkara besar yang menarik perhatian masyarakat

