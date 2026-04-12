Seleksi CASN 2026: 20% Formasi PPPK, Apakah Jatah P3K Paruh Waktu?

jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah mengusulkan sebanyak 200 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026, yang terdiri dari CPNS dan PPPK.

Formasi CASN 2026 yang diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) itu terdiri dari formasi CPNS 2026 dan PPPK 2026.

"Usulan itu sudah kami masukkan melalui aplikasi yang diberikan BKN (Badan Kepegawaian Negara), tinggal tunggu verifikasi dari pusat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Sabtu (11/4).

Sebanyak 200 formasi CASN yang diusulkan itu, terdiri atas 80 persen untuk formasi CPNS dan 20 persen untuk calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan kata lain, dari 200 formasi CASN yang diajukan, terdiri dari 160 formasi CPNS dan 40 formasi PPPK 2026.

"Pembagian tersebut mengikuti kebutuhan riil organisasi serta arahan teknis dari pemerintah pusat," katanya.

Struktur kebutuhan pegawai saat ini mengharuskan formasi CPNS lebih banyak, sehingga komposisinya dibuat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk formasi CPNS 2026 yang diusulkan sepenuhnya untuk pelamar umum.