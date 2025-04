Selena Gomez Terpilih Jadi Woman of the Year Billboard Latin 2025

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan aktris Selena Gomez akan menerima penghargaan Woman of the Year 2025 dalam ajang Billboard Latin Women in Music.

Menukil Antaranews, acara penghargaan ini akan digelar di Miami, Amerika Serikat, dan disiarkan secara eksklusif di Telemundo pada 24 April 2025.

Dilansir dari Billboard, penghargaan Woman of the Year diberikan kepada artis perempuan yang menunjukkan kesuksesan, kepemimpinan, dan pengaruh budaya luar biasa dalam industri musik dan bidang lainnya.

Penerima penghargaan Women of the Year dalam ajang Latin Women in Music sebelumnya termasuk Shakira dan Karol G.

Selena Gomez dinilai memiliki rekam jejak karier musik yang impresif, termasuk total 42 lagu yang masuk tangga lagu Billboard Hot 100, salah satunya “Lose You to Love Me” (2019) yang mencapai posisi nomor satu.

Selena Gomez, yang lahir di Texas dengan keturunan Meksiko, juga memperluas jangkauannya di pasar musik Latin.

Pada 2021, dia merilis proyek berbahasa Spanyol pertamanya, Revelacion, yang langsung debut di posisi No. 1 pada tangga lagu Top Latin Albums.

Album tersebut mencatat sejarah sebagai album pertama dari artis perempuan yang mencapai posisi tersebut sejak album El Dorado milik Shakira.