JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kalah dari Persib, Mauricio Souza Soroti 2 Kesalahan Persija

Senin, 12 Januari 2026 – 07:22 WIB
Kalah dari Persib, Mauricio Souza Soroti 2 Kesalahan Persija - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - Persija Jakarta harus menerima hasil pahit saat menyambangi markas Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026), berakhir dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan Maung Bandung ditentukan oleh gol cepat Beckham Putra Nugraha pada menit kelima.

Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga peluit akhir.

Persib vs Persija Jauh dari Ekspektasi Mauricio Souza

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai jalannya laga jauh dari ekspektasi.

"Menurut saya, pertandingan ini tidak menunjukkan kualitas yang baik, baik dari sisi teknik maupun taktik."

"Penonton yang datang untuk menikmati sepak bola rasanya tidak mendapatkan banyak hal karena hampir tidak ada peluang bersih yang tercipta dari kedua tim," ucap pelatih asal Brasil itu.

Mauricio Souza Ungkap Dua Kesalahan Krusial

Mauricio menilai kekalahan anak asuhnya lebih disebabkan oleh kesalahan sendiri, bukan dominasi Persib.

