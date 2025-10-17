Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Selesaikan Sejumlah Sengketa Hukum, Kejari Kota Bekasi Raih Penghargaan dari Wali Kota Tri Adhianto

Jumat, 17 Oktober 2025 – 12:57 WIB
Selesaikan Sejumlah Sengketa Hukum, Kejari Kota Bekasi Raih Penghargaan dari Wali Kota Tri Adhianto - JPNN.COM
Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Bekasi. Foto: Kejari Kota Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Bekasi atas prestasi bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun.

Kejari Kota Bekasi dinilai memulihkan keuangan negara sekaligus menyelesaikan sengketa hukum pada 2024.

Kepala Kejari Kota Bekasi Sulvia Triana Hapsari mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan tugas konstitusional selaku jaksa pengacara negara.

Baca Juga:

"Bidang Datun bukan hanya bertugas menyelesaikan perkara tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan tindakan hukum pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat, transparan, dan melindungi kepentingan publik,” ucap Sulvia dalam keterangannya, pada Jumat (17/10).

“Keberhasilan ini adalah wujud nyata sinergi antara kejaksaan dengan pemerintah daerah dalam menjaga muruah hukum dan keuangan negara," lanjutnya.

Sulvia menjelaskan prestasi itu diraih kala tim jaksa pengacara negara mewakili Pemerintah Kota Bekasi sukses menuntaskan sengketa dan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Ketua Pengurus Paguyuban Warga Ruko Sentra Niaga Kalimalang (SNK).

Baca Juga:

Perkara dimaksud ter-register di Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan Nomor 582/Pdt.G/2024/PN.Bks, berdasarkan panggilan sidang tertanggal 12 November 2024.

“Objek gugatan terkait dengan pengelolaan area parkir Ruko SNK 123 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan," kata dia.

Kejari Kota Bekasi dinilai memulihkan keuangan negara sekaligus menyelesaikan sengketa hukum pada 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejari Kota Bekasi  sengketa hukum  Pemkot Bekasi  perdata  Sengketa perdata  Sidang perdata 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp