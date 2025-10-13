Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Selimut Danantara

Oleh: Dahlan Iskan

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:14 WIB
Selimut Danantara - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Akhirnya ditemukan: cara realistis memulai proyek panas bumi. Penemunya sosok yang lahir di Swedia, sekolah pindah-pindah di berbagai negara, lulus jurusan geologi di Universitas Texas, di El Paso.

"Saya seratus persen Minang," katanya.

Bapak ibunya memang Minang, istrinya pun masih Minang. Namanya juga masih sangat Minang: Julfi Hadi.

Baca Juga:

Kini Julfi menjabat direktur utama Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) -anak usaha Pertamina.

Anda sudah sering mengeluhkan ini: potensi geotermal di Indonesia itu terbesar di dunia. Akan tetapi yang sudah jadi listrik baru 2.400 MW --dari potensi sekitar 25.000 MW, padahal itu green energy asli Indonesia. Harga listriknya pun murah. Lebih murah dari solar cell.

Investasinya memang mahal: USD 6 juta/MW, tetapi begitu berhasil, "green"-nya luar biasa. Tanpa perlu beli bahan baku. Boleh dikata seumur hidup mesinnya.

Baca Juga:

Yang ditemukan Julfi adalah cara memulainya. Misalnya di Seulawah, Aceh. Potensi riil di situ 320 MW.

Untuk mengerjakan proyek tersebut diperlukan investasi sebesar --Anda bisa hitung sendiri. Tidak mungkin ada perusahaan Indonesia yang punya uang segitu besar. Bank pun akan menolak memberikan kredit.

potensi geotermal di Indonesia itu terbesar di dunia. Akan tetapi yang sudah jadi listrik baru 2.400 MW --dari potensi sekitar 25.000 MW. Apa masalahnya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Selimut Danantara  geotermal  Pertamina  PLN  listrik  Danantara  panas bumi  Disway  Disway hari ini  Julfi Hadi  Pertamina Geothermal Energy  Prabowo  Listrik geotermal 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp