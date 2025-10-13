Selimut Danantara

jpnn.com - Akhirnya ditemukan: cara realistis memulai proyek panas bumi. Penemunya sosok yang lahir di Swedia, sekolah pindah-pindah di berbagai negara, lulus jurusan geologi di Universitas Texas, di El Paso.

"Saya seratus persen Minang," katanya.

Bapak ibunya memang Minang, istrinya pun masih Minang. Namanya juga masih sangat Minang: Julfi Hadi.

Kini Julfi menjabat direktur utama Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) -anak usaha Pertamina.

Anda sudah sering mengeluhkan ini: potensi geotermal di Indonesia itu terbesar di dunia. Akan tetapi yang sudah jadi listrik baru 2.400 MW --dari potensi sekitar 25.000 MW, padahal itu green energy asli Indonesia. Harga listriknya pun murah. Lebih murah dari solar cell.

Investasinya memang mahal: USD 6 juta/MW, tetapi begitu berhasil, "green"-nya luar biasa. Tanpa perlu beli bahan baku. Boleh dikata seumur hidup mesinnya.

Yang ditemukan Julfi adalah cara memulainya. Misalnya di Seulawah, Aceh. Potensi riil di situ 320 MW.

Untuk mengerjakan proyek tersebut diperlukan investasi sebesar --Anda bisa hitung sendiri. Tidak mungkin ada perusahaan Indonesia yang punya uang segitu besar. Bank pun akan menolak memberikan kredit.