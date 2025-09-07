Seluruh Guru Honorer & Tendik R2 R3 Dipastikan ke PPPK Paruh Waktu

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) dipastikan ke PPPK paruh waktu.

Kabar baik ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai kepada Aliansi R2 R3 Indonesia.

"Alhamdulillah Pak Kadisdik memastikan guru honorer dan tendik R2 R3 sudah diusulkan untuk diangkat PPPK paruh waktu," kata Ketua umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Minggu (8/9).

Faisol menambahkan kebijakan tersebut bukan hanya untuk guru honorer dan tendik R2 R3 di provinsi, tetapi juga kabupaten/kota.

Dinas Pendidikan Jatim juga sudah meminta Disdik kabupaten/kota agar memastikan jangan sampai ada R2 R3 yang tercecer karena berkaitan dengan nasib mereka ke depan.

"Kami juga ikut memastikan rekan-rekan guru honorer dan tendik R2 R3 diajukan formasi PPPK paruh waktu," ucapnya.

Faisol menambahkan Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur serius memperjuangkan R2 R3 diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Dia mengaku sudah membuktikan keseriusan Dinas Pendidikan provinsi kabupaten/kota. Banyak cabang Dinas Pendidikan yang dihubungi oleh Faisol lembur sampai malam untuk mengolah data R1 dan R3.