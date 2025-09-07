Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seluruh Guru Honorer & Tendik R2 R3 Dipastikan ke PPPK Paruh Waktu

Minggu, 07 September 2025 – 17:09 WIB
Seluruh Guru Honorer & Tendik R2 R3 Dipastikan ke PPPK Paruh Waktu - JPNN.COM
Ketua umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika (kemeja putih) berharap usulan formasi PPPK paruh waktu disetujui pemerintah pusat. Foto: dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) dipastikan ke PPPK paruh waktu.

Kabar baik ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai kepada Aliansi R2 R3 Indonesia.

"Alhamdulillah Pak Kadisdik memastikan guru honorer dan tendik R2 R3 sudah diusulkan untuk diangkat PPPK paruh waktu," kata Ketua umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Minggu (8/9).

Baca Juga:

Faisol menambahkan kebijakan tersebut bukan hanya untuk guru honorer dan tendik R2 R3 di provinsi, tetapi juga kabupaten/kota.

Dinas Pendidikan Jatim juga sudah meminta Disdik kabupaten/kota agar memastikan jangan sampai ada R2 R3 yang tercecer karena berkaitan dengan nasib mereka ke depan.

"Kami juga ikut memastikan rekan-rekan guru honorer dan tendik R2 R3 diajukan formasi PPPK paruh waktu," ucapnya.

Baca Juga:

Faisol menambahkan Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur serius memperjuangkan R2 R3 diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Dia mengaku sudah membuktikan keseriusan Dinas Pendidikan provinsi kabupaten/kota. Banyak cabang Dinas Pendidikan yang dihubungi oleh Faisol lembur sampai malam untuk mengolah data R1 dan R3.

Seluruh guru honorer dan tendik R2 R3 dipastikan ke PPPK Paruh Waktu setelah farmasinya diusulkan ke MenPAN-RB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  guru honorer  PPPK  tenaga kependidikan 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp