Seluruh Halte Transjakarta yang Dirusak Demonstran Sudah Berfungsi Normal

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh halte Transjakarta yang rusak akibat kerusuhan akhir Agustus lalu, telah kembali beroperasi normal.

Menurut dia, perbaikan seluruh halte yang rusak hanya membutuhkan waktu selama 7 hari pengerjaan.

“Hari ini seluruh aktivitas transportasi di Jakarta sudah normal semuanya. Termasuk halte yang ada di polda Metro Jaya, kemudian di Mandiri, Istora, dan semuanya sudah normal kembali,” ucap Pramono, pada Senin (8/9).

Baca Juga: Pramono Ubah Nama Halte Senen Central yang Dibakar Saat Demo

Tak hanya itu, tarif untuk menaiki Transjakarta juga telah kembali normal dengan harga Rp 3.500 untuk semua rute.

“Tarif sudah normal kembali, mudah-mudahan kehidupan masyarakat Jakarta sudah normal kembali,” kata dia.

Eks Sekretaris Kabinet itu pun berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang memperbaiki halte dan JPO di Senen serta Halte Polda Metro.

“PU mengerjakan halte menyangkut lift dan JPO, sedangkan halte dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta dan tentunya oleh Transjakarta,” tuturnya.

Adapun, anggaran perbaikan seluruh halte Transjakarta tersebut menggunakan anggaran korporasi PT Transjakarta.