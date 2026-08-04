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JPNN.com - Daerah - Riau

Seluruh Petunjuk Jaksa Dipenuhi, Kasus Lingkungan PT Musim Mas Segera P21?

Selasa, 04 Agustus 2026 – 20:03 WIB
Seluruh Petunjuk Jaksa Dipenuhi, Kasus Lingkungan PT Musim Mas Segera P21? - JPNN.COM
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau kembali menyerahkan berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka korporasi PT Musim Mas kepada Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Selasa (4/8/2026).

Pelimpahan kembali berkas perkara dilakukan setelah penyidik memenuhi seluruh petunjuk Jaksa Peneliti (P-19).

Berkas tersebut kini kembali diteliti oleh jaksa untuk menentukan kelengkapan formil dan materiil sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

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Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengatakan seluruh petunjuk yang diberikan jaksa telah dilengkapi secara menyeluruh.

“Berkas perkara telah kami kirimkan kembali setelah seluruh petunjuk Jaksa Peneliti kami lengkapi. Kami berharap hasil penelitian menyatakan berkas telah lengkap atau P-21, sehingga proses penegakan hukum dapat berlanjut ke Tahap II, yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti,” ujar Ade.

Ia menegaskan, penyidik berkomitmen menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

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Perkara ini berawal dari penyidikan dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Musim Mas di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, tepatnya di Estate IV Divisi F, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit diduga telah berlangsung sejak 1997 hingga 1998 dan mulai berproduksi pada 2002.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menyerahkan berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka korporasi PT Musim Mas kepada Jaksa.

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TAGS   PT. Musim Mas  kasus lingkungan  Polda Riau  Kejati Riau  Pelalawan 
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