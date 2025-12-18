Semaja X Purana Hadirkan Rasa Vakansi, Menu Istimewa dari Kekayaan Budaya Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Semaja, restoran modern Indonesia yang berada di bawah naungan Ismaya Group, berkolaborasi dengan Purana, rumah mode yang konsisten mengangkat kekayaan budaya Nusantara.

Kolaborasi tersebut menghadirkan pengalaman bersantap imersif yang memadukan kuliner dan estetika budaya melalui sentuhan Purana Home.

Mengusung tajuk Rasa Vakansi, kolaborasi Semaja x Purana dihadirkan sebagai bagian dari hangatnya perayaan musim liburan akhir tahun.

Rangkaian menu istimewa itu terinspirasi dari kekayaan budaya pangan Indonesia Timur, khususnya daerah Manado dan Minahasa yang identik dengan tradisi perayaan Natal dan nuansa kekeluargaan yang kental.

“Menu ini lahir dari kekayaan budaya pangan Nusantara, khususnya dari daerah-daerah yang identik dengan tradisi perayaan Natal, mulai dari Manado hingga Minahasa,” ungkap Eko Harry Saputra, Group Relationship Manager Ismaya di Restoran Semaja, Menteng, Jakarta Pusat.

Lebih dari sekadar menyajikan hidangan, Rasa Vakansi menjadi medium untuk merajut kembali memori perjalanan melalui rasa dan visual.

Pengalaman bersantap kali ini terasa berbeda dengan kehadiran Purana, rumah mode legendaris Indonesia, yang membawa napas seni langsung ke atas meja makan.

Melalui lini Purana Home, visualitas menjadi pintu masuk pertama bagi para tamu. Motif Birds of Paradise tampil sebagai pusat perhatian pada tableware yang digunakan sepanjang Desember. Burung yang melambangkan kebebasan dan keindahan tanah Papua itu dipilih sebagai simbol yang selaras dengan semangat kebebasan dan perayaan di musim liburan.