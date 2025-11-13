Semangat Corporation Merayakan HUT ke-4 Perusahaan Pilar Bisnis Utamanya

jpnn.com, BEKASI - Semangat Corporation merayakan ulang tahun empat perusahaan pilar bisnis utama yang berada di bawah naungannya, sekaligus menggelar kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Acara ini digelar di Workshop Cikarang, Bekasi dan dihadiri lebih dari 300 peserta yang terdiri dari karyawan, supplier, mitra usaha, serta warga sekitar.

Empat perusahaan tersebut yakni: PT Semangat Putratama – genap 18 tahun bergerak di bidang fabrikasi baja yakni proses mengubah material baja mentah menjadi produk atau komponen siap pakai melalui serangkaian teknik seperti pemotongan, pembengkokan, pengelasan, dan perakitan.

Kemudian PT Semangat Maritim Indonesia, 9 tahun berkiprah sebagai agen tunggal penjualan mesin kapal merek Baudouin dari Perancis beserta perawatan dan perbaikannya.

Selanjutnya PT Semangat Waja Tama, 6 tahun fokus pada jasa dan layanan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan PT Ardy Shabrina Semangat Manufaktur – 3 tahun menghadirkan inovasi dan pekerjaan presisi pada spareparts industri dan permesinan menggunakan CNC machine.

Mengusung tema “Stronger Together”, Semangat Corporation menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama melalui kolaborasi, kebersamaan, dan rasa saling percaya.

Sebagai bagian dari komitmen TJSL, Semangat Corporation turut menggandeng 13 pelaku UMKM lokal dari wilayah sekitar Bekasi untuk berpartisipasi dalam acara ini.

“Kami sangat bersyukur dapat merayakan hari ulang tahun ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semangat para pejuang bangsa menginspirasi kami untuk terus menyalakan semangat perjuangan dalam dunia usaha. Melalui kebersamaan dengan warga dan pelaku UMKM, kami ingin menghadirkan nilai keberlanjutan yang sejati,” ujar Deddy K. Wibowo, Direktur Utama PT Semangat Maritim Indonesia.