Semangat Gotong Royong Tanpa Batas, Sukarelawan Tzu Chi & ASG Gelar Aksi Bersih Sungai Cisadane

Minggu, 26 Oktober 2025 – 12:23 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Suasana pagi di tepian Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten, terlihat berbeda.

Puluhan sukarelawan Tzu Chi dan karyawan Agung Sedayu Group terlihat penuh semangat turun langsung memungut sampah yang menumpuk di tepi air.

Dari sampah plastik hingga ranting bambu, semuanya diangkut secara bersama-sama.

Baca Juga: Big Bad Wolf 2025 di NICE PIK2 Jadi Tempat Seru Buat Healing dan Belanja

Senyum dan tawa mengiringi setiap langkah para sukarelawan yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan Aksi Bersih Sungai Cisadane.

Inisiatif membersihkan Sungai Cisadane itu merupakan bagian dari program CSR PIK2 berkolaborasi dengan River Impact Indonesia (Eco Waste Bank).

Tujuannya sederhana, tetapi memiliki arti besar: menjaga lingkungan agar tetap lestari dan mengajak masyarakat sekitar hidup lebih peduli terhadap kebersihan.

“Kerja bakti ini bukan cuma soal bersih-bersih, tetapi juga jadi cara untuk menularkan semangat peduli lingkungan,” ujar sukarelawan Tzu Chi Rudi Kurnia, yang ikut memungut sampah sejak pagi. “Kami ingin masyarakat sadar, kebersihan itu dimulai dari diri sendiri,” tambahnya.

Kini, warga Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, tak lagi membakar atau membuang sampah sembarangan.