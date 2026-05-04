JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Semangat Hardiknas, Bank Mandiri Perkuat Literasi & Inklusi Keuangan Pelajar Lewat SimPel

Senin, 04 Mei 2026 – 20:37 WIB
Bank Mandiri terus menghadirkan dampak nyata menggerakkan ekonomi, memperkuat literasi, dan menciptakan generasi yang siap melangkah lebih jauh. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri dalam semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menegaskan perannya yang lebih dari sekadar institusi keuangan.

Bank Mandiri hadir sebagai enabler pembentukan generasi yang berorientasi masa depan, bukan hanya membuka rekening, tetapi membuka peluang yang berkelanjutan bagi masa depan anak bangsa.

Melalui Tabungan SimPel, Bank Mandiri mendorong akselerasi inklusi keuangan pelajar secara terintegrasi.

Rekening pertama menjadi titik awal perubahan membangun kebiasaan, membentuk karakter, hingga menciptakan orientasi hidup jangka panjang.

Dari langkah sederhana ini, lahir dampak berlapis yang tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga keluarga, bahkan generasi berikutnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, pendekatan ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan Sinergi Membangun Negeri.

Tidak berdiri sendiri, Tabungan SimPel terhubung dengan program literasi keuangan yang aplikatif, jaringan sekolah mitra di berbagai wilayah Indonesia, serta pendekatan berbasis riset yang memastikan setiap inisiatif berjalan relevan, terukur, dan berkelanjutan.

“Bank Mandiri meyakini literasi dan inklusi keuangan sejak dini merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang adaptif dan berdaya saing, sehingga melalui Tabungan SimPel perseroan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan bagi pelajar, tetapi juga menanamkan pola pikir finansial secara berkelanjutan sejak dini,” kata Adhika dalam keterangannya yang diterima jpnn.com, Senin (4/5).

