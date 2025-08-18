Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Semangat Kemerdekaan RI Sejalan Dengan Pengabdian ASABRI

Senin, 18 Agustus 2025 – 03:41 WIB
Semangat Kemerdekaan RI Sejalan Dengan Pengabdian ASABRI - JPNN.COM
PT ASABRI terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta di seluruh Indonesia. Foto dok ASABRI

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI menjadikan momentum HUT ke-80 Republik Indonesia sebagai refleksi pengabdian Melayani Bangsa, Mewujudkan Kesejahteraan.

Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi menegaskan bahwa semangat kemerdekaan sejalan dengan pengabdian perseroan.

“Semangat kemerdekaan adalah semangat melayani. Bagi ASABRI, melayani peserta dan keluarga adalah bagian dari menjaga martabat bangsa. Pada HUT ke-80 Republik Indonesia, kami meneguhkan komitmen menghadirkan layanan berkualitas, akses mudah, dan manfaat yang berdampak," ujar Jeffry.

Baca Juga:

ASABRI percaya bahwa merdeka bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan juga tentang menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepastian layanan bagi rakyat.

Melalui 33 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, ASABRI memastikan setiap peserta dan keluarga mendapatkan pelayanan terbaik.

Jaringan layanan ini diperkuat dengan kerja sama strategis bersama mitra pembayaran perbankan dan Pos Indonesia, ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia dan Mitra Kerja Strategis lainnya.

Baca Juga:

Di era digital, ASABRI menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan peserta.

Dengan lebih dari 1900 titik layanan ASABRI Link, aplikasi ASABRI STAR untuk autentikasi digital berbasis telepon genggam, serta ASABRI Mobile sebagai pusat informasi dan data kepesertaan yang terintegrasi, seluruh layanan kini dapat diakses lebih cepat, mudah, dan transparan.

ASABRI menghadirkan nilai tambah yang nyata, tidak hanya bagi peserta dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asabri  PT Asabri  Kemerdekaan RI  HUT RI 
BERITA ASABRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp