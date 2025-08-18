Semangat Kemerdekaan RI Sejalan Dengan Pengabdian ASABRI

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI menjadikan momentum HUT ke-80 Republik Indonesia sebagai refleksi pengabdian Melayani Bangsa, Mewujudkan Kesejahteraan.

Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi menegaskan bahwa semangat kemerdekaan sejalan dengan pengabdian perseroan.

“Semangat kemerdekaan adalah semangat melayani. Bagi ASABRI, melayani peserta dan keluarga adalah bagian dari menjaga martabat bangsa. Pada HUT ke-80 Republik Indonesia, kami meneguhkan komitmen menghadirkan layanan berkualitas, akses mudah, dan manfaat yang berdampak," ujar Jeffry.

ASABRI percaya bahwa merdeka bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan juga tentang menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepastian layanan bagi rakyat.

Melalui 33 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, ASABRI memastikan setiap peserta dan keluarga mendapatkan pelayanan terbaik.

Jaringan layanan ini diperkuat dengan kerja sama strategis bersama mitra pembayaran perbankan dan Pos Indonesia, ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia dan Mitra Kerja Strategis lainnya.

Di era digital, ASABRI menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan peserta.

Dengan lebih dari 1900 titik layanan ASABRI Link, aplikasi ASABRI STAR untuk autentikasi digital berbasis telepon genggam, serta ASABRI Mobile sebagai pusat informasi dan data kepesertaan yang terintegrasi, seluruh layanan kini dapat diakses lebih cepat, mudah, dan transparan.