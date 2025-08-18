Semangat Merdeka, KAWAN BAIK by voca foundation Gelar Bakti Sosial di Panti ABK Bhakti Luhur Sidoarjo

jpnn.com - Dengan semangat memperingati HUT ke-80 RI, KAWAN BAIK yang digagas oleh Martha Kurnia Prapisnindiyah, S.H. polwan Ditresnarkoba Polda Jatim selaku Founder, menggelar Bakti Sosial Kemerdekaan di Panti ABK Bhakti Luhur Sidoarjo, Minggu (17/8/2025).

Kegiatan itu diadakan berkolaborasi dengan Pemuda Pelopor Nasional Aloysia Dian Nimas Prameswari, M.Pd selaku founder AKASA CENTER, rumah Intervensi bagi ABK di kebraon Surabaya.

Bakti sosial itu bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan, semangat, dan kepedulian bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

Melalui program ini, KAWAN BAIK dan para sukarelawan memberi dukungan berupa donasi kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari, serta mengadakan aktivitas interaktif yang membangkitkan keceriaan anak-anak.

Founder KAWAN BAIK Martha Kurnia Prapisnindiyah mengatakan kegiatan itu wujud nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak spesial, ABK yang masih butuh banyak perhatian karena masih banyak masyarakat yang mendiskriminasi atau bahkan tidak adanya penerimaan ABK di lingkungan masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga pengingat bahwa semangat kemerdekaan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kami percaya bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika setiap anak bangsa dapat merasakan kasih, perhatian, dan kesempatan yang sama. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk terus menebar kebaikan dan saling menguatkan," ujar Martha, dikutip dari siaran pers, Senin (18/8/2025).

Dukungan penuh juga datang dari tim yang turut serta berkontribusi terselenggaranya acara ini yaitu Akhmad Ghofarudin Kurniawan, Febriana Wahyuningtyas, S.Pd, Silvia Gumawati, Ssst.Par, Tama Kusuma Jayanti, S.Pd, Rerinda Pramesta Cindiyah, Rerinda Pramesta Cindiyah, Annadiyah Chasanah, Farah Najwah C, Moch Irsadul Ibad, Andri Keceng, Eko Purwantoro, Nia Damayanti, dan Susi Susanti.