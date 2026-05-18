JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semangat Persija Belum Padam, Witan Sulaeman Ungkap Kuncinya

Senin, 18 Mei 2026 – 07:33 WIB
Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta membawa hasil positif dalam lawatannya ke markas Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Brawijaya, Jumat (16/5/2026), Macan Kemayoran sukses mengamankan tiga poin setelah menundukkan tuan rumah dengan skor 3-1.

Persik sempat unggul terlebih dahulu pada menit ke-23 melalui gol Jose Enrique.

Namun, dua menit berselang, Rayhan Hannan mencetak gol penyama kedudukan, yang bertahan hingga turun minum.

Selepas jeda, Gustavo Almeida tampil sebagai pembeda. Penyerang asal Brasil itu mencetak dua gol yang memastikan Persija pulang dengan tiga poin.

Salah satu gol Gustavo lahir berkat kontribusi Witan Sulaeman. Winger Timnas Indonesia itu mengirimkan umpan matang yang sukses dikonversi menjadi gol.

Menurut Witan, kemenangan di Kediri bukan hanya penting untuk posisi tim, tetapi juga bentuk apresiasi bagi Jakmania yang terus memberikan dukungan tanpa henti sepanjang musim.

"Alhamdulillah kami bisa memenangkan tiga poin di Kediri. Tentunya ini hasil yang kami inginkan dan kemenangan ini juga untuk fans kami, yaitu Jakmania," ucapnya.

Di balik kemenangan Persija atas Persik, Witan Sulaeman menyebut ada pihak yang paling pantas mendapat hadiah ini.

